Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатами в депутаты Мосгордумы, заявил «Интерфаксу» председатель комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов, всего документы сдали 292 человека. Большинство зарегистрированных - порядка 130 человек - представители парламентских партий. Больше всего отказов - в восьмом избирательном округе, также есть отказы в 13, 28, 30, 41, 42 округах. В понедельник и вторник будут проходить последние заседания комиссии.

«В среду будет полная картина», - уточнил председатель Мосгоризбиркома.

По итогам проверки документов все кандидаты получили протоколы, где зафиксированы нарушения, но при этом кандидат может заявить свои возражения, и комиссия может не принять итоги рабочей группы, а вынести свое решение.

«Комиссия давала возможность кандидатам вносить исправления. В протоколы вошли только те нарушения, которые не могут быть устранены. Например, были умершие люди, не москвичи, или вообще не существующие. В случае, если кандидат не будет согласен с решением комиссии, он может оспорить его в суде», - сказал он.

При этом Горбунов призвал кандидатов не оказывать давление на комиссию.

«Часть кандидатов вместо того, чтобы изучать протоколы и подготовиться к заседанию комиссии открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии. Размещаются петиции, проводятся несанкционированные митинги, пикетирование окружных комиссий и Мосгорисбиркома», - сказал он.

Горбунов также сообщил, что в избирком поступило 200 петиций с одинаковым текстом с разных электронных адресов.