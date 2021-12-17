Девять иностранцев приедут в Нижний Тагил, чтобы признаться в любви к русской природе. Они стали финалистами конкурса, придуманного педагогами НТГСПИ 

В Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте на следующей неделе ждут иностранных гостей — финалистов международного конкурса «Очей очарованье» (12+). Творческое состязание разработали педагоги факультета филологии и межкультурной коммуникации НТГСПИ для популяризации русского языка среди жителей других стран. Необычный проект тагильских филологов получил грант Минпросвещения РФ.

«Мы не ожидали, что получим грант. По условиям грантового конкурса нужно было провести масштабное мероприятие с привлечением большого количества иностранцев, и мы не были уверены, что иностранцы заинтересуются конкурсом, организатором которого выступает провинциальный вуз. Мы думали, что такое мероприятие целесообразно организовать в Москве или Петербурге, но в итоге получили грант», — говорит доцент кафедры иностранных языков и русской филологии Юлия Фомина.

«Если сказать честно, то мысли о том, что мы выиграем грант, не было совсем, даже наоборот. Ну кто даст два миллиона в провинциальный город? Кто из-за рубежа приедет в Нижний Тагил? На разработку заявки отводился месяц, а мы узнали о гранте только за неделю до окончания приёма заявок. Июль, отпуск — и вдруг... Срочно, пишем заявку на грант! Пять дней и ночей мы с Юлией Фоминой работали в четыре руки, чтобы и придумать идею, и воплотить её в 180 страниц заявки», — вспоминает доцент кафедры иностранных языков и русской филологии, руководитель проекта Наиля Чудакова.

Авторы проекта — преподаватели кафедры иностранных языков и русской филологии Юлия Фомина и Наиля Чудакова. В этом году они прошли курс профессиональной переподготовки по методике преподавания русского языка как иностранного, поэтому идея конкурса появилась быстро и легко. В сентябре стало известно, что институт получил грант Минпросвещения в размере 2 млн рублей. Эти средства пойдут на организацию мероприятия, оплату проезда и проживания конкурсантов, а также на призы победителям.



Жюри конкурса оценивает работы участников



«Будучи лингвистом и много лет работая преподавателем в вузе и учителем в школе, я очень люблю трудные случаи русского языка, это своего рода страсть, желание постичь тайны языка. Но, проходя обучение в МГУ по методике преподавания русского языка как иностранного, мы поняли, что для людей, кто изучает иностранный язык, всё иначе: здесь интерес на другом уровне — это знакомство с чужой культурой, это чужие звуки и слова, которые порой так трудно бывает произнести, поэтому задания должны быть увлекательными и простыми», — говорит Наиля Чудакова.

Онлайн-часть конкурса «Очей очарованье» включала два задания. Иностранным участникам нужно было написать пост — представление о себе и своей Родине и подготовить сочинение «Место в России, где я мечтаю побывать». Оба текстовых задания нужно было выполнить на русском языке.

«Меня очень увлекли посты в соцсетях. На фотографиях — потрясающей красоты природа других стран: Боливии, Южно-Африканской Республики, Италии, Китая, Египта... И красивые, невероятно одухотворённые лица участников, признающихся в любви к своему краю», — рассказывает Наиля Чудакова.

Посты участников конкурса Посты участников конкурса Посты участников конкурса Посты участников конкурса Посты участников конкурса

«Сочинения были хорошие, но мы поняли, что у иностранцев есть определённые стереотипы восприятия России. Например, чаще всего в сочинениях встречались озеро Байкал и Алтай. Также люди писали, что мечтают побывать в Сибири, почувствовать, что такое настоящий русский мороз, поймать большую рыбу», — вспоминает Юлия Фомина.

«Мы очень переживали, сможем ли выполнить установленные министерством цифры — 200 участников из 10 стран. Писали своим друзьям, знакомым, бывшим студентам в разные страны, рассылали информацию в тематические группы, по сто раз в день проверяли регистрацию в гугл-форме... И в первом этапе конкурса приняли участие 226 человек из 26 стран (красивые цифры, правда?). Это была победа!» — признаётся Наиля Чудакова.



Жюри конкурса оценивает работы участников



Всего в конкурсе филологов тагильского института приняли участие 226 человек из 26 стран. Изначально финалистов должно было быть 25, но жюри — педагоги факультета филологии и межкультурной коммуникации — высоко оценило работы 34 конкурсантов из ДНР, Турции, Венгрии, Италии, Китая, Узбекистана, Польши, Египта, Боливии, Южно-Африканской Республики и других стран.

Как рассказала Юлия Фомина, ожидалось, что в конкурсе примут участие иностранные студенты, поскольку организаторы отправляли рассылки в вузы разных стран и писали в тематические паблики любителей русской культуры. Но оказалось, что это событие интересно людям всех возрастов. Так, самому молодому участнику 10 лет, а самой возрастной оказалась 77-летняя итальянка Марта Тонджани. К сожалению, из-за пандемии Марта и другие финалисты конкурса не смогут приехать в Россию.

«Впереди у нас последний, очень ответственный этап, от которого зависит, какое впечатление о России останется у участников. Сожаления от каких-то нереализуемых желаний, конечно, есть (пандемия и середина недели вносят свои коррективы: не попадём в наш театр, не посетим Демидовскую дачу, не работает подъёмник на горе Белой), но времени на них нет совсем: нужно действовать и быстро принимать решения», — говорит Наиля Чудакова.

Финал состязания пройдёт 22 декабря в Нижнем Тагиле в отеле Demidov Plaza. Конкурсантам предстоит прочесть стихи русских поэтов о природе России на русском языке. Те, кто не сможет приехать в Нижний Тагил, сделают это онлайн с экранов компьютеров, а девять финалистов выступят на тагильской земле.

Иностранных гостей встретят в Нижнем Тагиле 20 и 21 декабря. На эти дни запланированы экскурсия по нашему городу, поездка в Невьянск, мастер-класс по росписи подносов — участников познакомят с историей и культурой горнозаводского Урала.