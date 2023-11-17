Девять человек пострадали в автомобильной аварии на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Серьёзная авария произошла накануне вечером на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов под Нижним Тагилом. В результате столкновения автомобилей Lada Largus и Toyota Avensis пострадали 9 человек.

По предварительной информации ГИБДД, водитель Toyota Avensis, двигаясь по 191-му километру автодороги в сторону Екатеринбурга, отвлекся от управления и, потеряв контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus, который после удара воспламенился.

«Трое пострадавших госпитализированы в реанимационное отделение больницы Красноуральска, шесть человек находятся в больнице города Кушва, из них двое — в реанимации, четверо — в хирургическом отделении», — сообщили в Минздраве Свердловской области.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобилем Toyota управлял 29-летний житель Верхней Салды, имеющий стаж вождения 9 лет, ранее привлекался к административной ответственности 11 раз за нарушение ПДД РФ. Отечественным автомобилем управлял 32-летний тагильчанин.