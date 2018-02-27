Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом и фурой в Башкирии

Девять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Иглинском районе Башкирии. Микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами и грузовик MAN столкнулись на 1546-м километре трассы М5 вблизи села Улу-Теляк, сообщили в управлении ГИБДД по региону. По данным правоохранительных органов, в автобусе могли находиться 12 пассажиров.

Предварительно, госпитализированы трое, сообщили «Интерфаксу» в Минздраве Башкирии. Среди них детей нет, состояние оценивается как средней степени тяжести, заявили власти. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа башкирского главка МВД и экстренные службы. Проверку начала региональная прокуратура.

«За рулём [маршрутки] ехал пожилой водитель, он уже долго у нас работает. Очень аккуратно водит. Он погиб. Звали его Эдуард Жиляев, — сообщил “Комсомольской правде” диспетчер компании-перевозчика. — Это был его второй рейс за сегодня. Утром он уехал в Уфу, а когда попал в ДТП, ехал обратно. Извините, я больше ничего не знаю».

Участок трассы, на котором столкнулись микроавтобус и грузовик, чистили «буквально за пять минут до аварии», передаёт портал «Башинформ» со ссылкой на Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье». По данным портала, ДТП произошло около 17:40 по местному времени (около 15:40 мск).

В Госавтоинспекции также отметили, что это ЧП стало «вторым серьёзным ДТП» за сегодня, произошедшим на трассе М5. Ранее на 1284-м километре трассы столкнулись два грузовика, погибли, предварительно, три человека.