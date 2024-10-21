Девушка в шапке зайца устроила мусорный протест в Нижнем Тагиле

На одном из центральных перекрёстков Нижнего Тагила девушка в шапке с ушами зайца решила привлечь внимание к проблеме чистоты городских улиц, перевернув урну и разметав её содержимое. Её запечатлели камеры видеонаблюдения, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Девушка, остановившись возле мусорной урны, неожиданно остановила свой взгляд на ней и прошла мимо. Затем она вернулась, перевернула урну и высыпала весь мусор на тротуар. После акта «протеста» девушка спокойно покинула место инцидента. Видео снято на пересечении проспекта Мира и улицы Газетной.