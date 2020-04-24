Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств Фонда национального благосостояния через два года

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит на два года, если российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель, сообщается в обзоре экономистов Deutsche Bank.

По подсчётам экспертов, по состоянию на апрель запасы ФНБ составляют примерно 120 миллиардов долларов (или девять триллионов рублей). Объёмы фонда снизились после того, как в начале апреля Минфин купил контрольный пакет Сбербанка у Центробанка за 28 миллиардов долларов (2,1 триллиона рублей).

Согласно бюджетному правилу, деньги ФНБ можно использовать только для того, чтобы заместить выпадающие доходы от нефти и газа.

«При цене Urals по 15 долларов этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок передвинется ближе к шести годам, если Urals будет стоить 30 долларов», — считают в Deutsche Bank.

Авторы обзора предупредили, что использование резервных средств бюджета на фоне падения цен на нефть и ограничительных мер из-за коронавируса отразится на стабильности экономики.

21 апреля цена нефти Urals опустилась примерно до 11,6–12,1 за баррель, это минимальный уровень с 1999 года. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что запасов ФНБ хватит до 2024 года с учётом цены нефти Urals на уровне 20 долларов за баррель.