Детскую поликлинику на Вагонке отремонтируют в 2022 году 

Детскую поликлинику на улице Окунева, 32 отремонтируют в 2022 году за 52,6 млн рублей. К 31 марта должны определить подрядную организацию. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам личного онлайн-приёма.

Как рассказали в пресс-службе Нижнего Тагила, с просьбой отремонтировать здание детской поликлиники к губернатору обратилась тагильчанка Наталья Парамонова. Маме двоих детей нередко приходится обращаться за медицинской помощью. Она рассказала губернатору, что здание находится в плачевном состоянии.

«В прошлом году отремонтировали фасад. Эстетически поликлиника выглядит красиво, но её внутреннее состояние оставляет желать лучшего. В помещениях холодно, окна и сантехника старые. Требуют ремонта кабинеты участковых педиатров, узких специалистов, прививочные кабинеты, фойе, лестничные площадки. Надеемся на вашу поддержку в решении вопроса», — поделилась жительница города.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, поликлинику «приведут в порядок» до конца 2022 года. Евгений Куйвашев дал поручение приступить к конкурсным процедурам, как только будет принят бюджет области на плановый период 2022–2024 годов.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что это второе медицинское учреждение, которое будет капитально отремонтировано к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.