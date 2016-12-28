Детский новогодний weekend топ-14: новые «богатыри», Алиса в стране чудес и «Петушьи забавы»

Наступает пора каникул, торжеств и волшебства! О том, где можно прикоснуться к чуду, – в нашем обзоре детских мероприятий новогоднего Тагила.

Сказка оживает на экране

1. Мультфильм «Три богатыря и Морской царь».

Когда и где? С 24 декабря по 18 января в кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? Новая часть приключений древнерусских богатырей. На этот раз любимым героям придётся спасать из-под воды утонувшую столицу и сражаться с морским царём.

Зачем идти? Чтобы насладиться полнометражным мультфильмом в антураже истории Киевской Руси.

2. Фильм «Дед Мороз. Битва магов».

Когда и где? С 24 декабря по 18 января в кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? Комедийное семейное фэнтези о борьбе Деда Мороза и девочки Маши с летающими огненными монстрами.

Зачем идти? Чтобы убедиться, что про Новый год можно снимать не только беззубые музыкальные сказки, но и остросюжетные блокбастеры.

Чтоб снова встать в орлятский круг

3. Творческий новогодний лагерь.

Когда и где? Со 2 по 7 января в художественной студии «Цветные сны».

О чём? Недельный детский творческий лагерь с марафоном ежедневных творческих мастер-классов.

Зачем идти? Ради новых полезных навыков и атмосферы позитивного созидания и искусства.

4. Winter BNS Camp.

Когда и где? С 3 по 8 января в BNS студии танца.

О чём? Дневной танцевальный лагерь. Юные любители танцевального искусства в режиме нон-стоп будут постигать различные стили, участвовать в соревнованиях и посетят аквапарк.

Зачем идти? Ради танцев и только танцев. Под руководством мастеров своего дела.

Волшебный мир

5. Новогодние спектакли в Молодёжном театре.

Когда и где? С 24 декабря по 7 января в Муниципальном молодёжном театре.

О чём? В театре сразу две премьеры: спектакль «Стойкий оловянный солдатик» для детей старше 7 лет и детская сказка «Три весёлых гнома» для самых маленьких.

Зачем идти? Чтобы увидеть любимые сказки в сценическом воплощении.

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6. Детский новогодний сезон.

Когда и где? С 23 декабря по 8 января в Нижнетагильском драматическом театре им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

О чём? Сказочное новогоднее представление с восточными страстями: коварный магрибинец стал владельцем волшебной лампы, внутри которой заточён всемогущий джинн Маймук. С помощью магии джинна злодей задумал взять замуж принцессу Будур – возлюбленную Аладдина.

Зачем идти? Ради классической восточной сказки о волшебстве, храбрости, смелости и настоящей любви.

7. Праздник у ёлки.

Когда и где? С 24 декабря по 8 января в Нижнетагильском театре кукол.

О чём? Серия театрализованных квестов с героями сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», музыкальный спектакль «Маша и Миша» и выставка игрушечных медведей разных стилей и эпох.

Зачем идти? Чтобы вместе с «живыми куклами» погрузиться в праздничную пучину.

Ёлки по городу мчатся

8. Рождественская история Алисы в стране чудес.

Когда и где? 7 января в Park Inn by Radisson.

О чём? Детский центр игры и развития «Большая перемена» представит театральную программу по мотивам одноимённой сказки Льюиса Кэрролла.

Зачем идти? Ради угощений, конкурсов от Деда Мороза, Снегурочки и самого представления.

9. Детский праздник «Лесные забавы».

Когда и где? С 1 по 6 января в гостинице «Лесная».

О чём? Детская праздничная программа за городом.

Зачем идти? Будет возможность встретиться с Дедушкой Морозом и посетить его волшебную горницу.

10. Праздник «Петушьи забавы: Рождество по-русски».

Когда и где? 3 и 6 января в гостинице «Лесная».

О чём? Масштабное празднование рождества: лесные игры, русская изба, пироги, истории и сказки.

Зачем идти? Ради атмосферы безудержного исконного празднования Рождества.

11. Концерт «Осторожно! Новый год!»

Когда и где? 5 января в Большом концертном зале Нижнетагильской филармонии.

О чём? Оркестр «Демидов-камерата» исполнит концерт «Осторожно! Новый год!» о приключениях Снегурочки в Нотном королевстве.

Зачем идти? Чтобы насладиться звуками музыкальной сказки и узнать, кто победит: тайный Злодей или Госпожа Музыка.

Ещё и такое

12. Новогодние кулинарные мастер-классы.

Когда и где? С 3 по 8 января в студии «Кухня №1».

О чём? Кулинарные мастер-классы для детей и их родителей. Участники под руководством опытных поваров постигнут секреты различных кухонь мира и научатся делать праздничные блюда.

Зачем идти? Ради новых вкусов, рецептов и поварской романтики.

13. Новогодние каникулы на горе Белой.

Когда и где? С 1 по 8 января на горе Белой.

О чём? Каждый день будут проходить праздничные мероприятия: квесты, турниры, праздничные программы.

Зачем идти? Провести праздничный день с ребёнком на горнолыжном комплексе – это само по себе интересно и необычно.

14. Волшебный лес.

Когда и где? 28 и 30 декабря в 16:00 в эко-лофте «Бюро йоги».

О чём? Новогодняя ёлка и йога-квест для детей от 3 лет.

Зачем идти? Узнать, что может быть общего между Новым годом и йогой.

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