Детские зимние бесплатные площадки от ЕЖК открылись в Нижнем Тагиле

Уральский бренд ЕЖК построил бесплатные новогодние площадки для детей, на которые могут прийти все желающие. Зимние конструкции построили жителям Нижнего Тагила в нескольких районах города.

Праздничная программа с Дедом Морозом, знаменитыми Майонезиками ЕЖК и подарками от бренда ждали всех в дни открытий площадок. Волшебное новогоднее настроение было обеспечено весёлыми танцами, зимними забавами и хороводами вокруг ёлки. В празднике приняли участие семьи со всех ближайших дворов.

Детские зимние площадки от ЕЖК будут работать всю зиму. На каждой площадке детей и их родителей ждут горка для катания на ледянках и площадка для игры в снежки с крепостями и мишенями. Для самых маленьких гостей площадок ЕЖК построил бизиборды — игру в кубики для развития воображения. Уральский бренд не забыл и про родителей, которые смогут подождать детей на оборудованной для них скамейке или присоединиться к зимним играм. Украшением площадок стала новогодняя ёлка!

Стиль уральских гор прослеживается во всех элементах площадок. Ведь ЕЖК — уральский бренд, хорошо знакомый каждому жителю.

Детские площадки работают по следующим адресам:

• Двор дома № 33 на улице Зари.

• Парк имени Горького у ДЮЦ «Мир» на улице Оплетина, 10.

• Площадь перед ДДТ на улице Черноморской, 98.

Проект «Урал — это мы» ЕЖК запустил и в Екатеринбурге. Открытие намечено на ближайшие дни.

Более подробно о работе площадок можно узнать в социальных сетях «ЕЖК Провансаль» в Instagram и «ВКонтакте».