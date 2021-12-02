Детские поликлиники Нижнего Тагила приостанавливают приём здоровых детей на неделю

В детских поликлиниках Нижнего Тагила с 6 по 12 декабря перестанут принимать здоровых детей. Такая мера связана с резким всплеском заболеваемости ОРВИ среди детей.

В этот понедельник было зафиксировано более 1,5 тысячи обращений в поликлиники. Это в три раза больше, чем обычно. Об этом телекомпании «Телекон» рассказала заместитель главного врача Детской городской больницы Ольга Булдакова.

«С понедельника закрываются здоровые приёмы у педиатров. Не будет взвешиваний и прививок детей до года, до трёх лет и неорганизованных детей. Узкие специалисты будут принимать как обычно. Потоки пациентов будут разведены. Первичные больные идут через фильтр-бокс или вызовы, повторные больные идут на приём к участковому педиатру все дни следующей недели», — рассказала врач.

По данным областного Роспотребнадзора, за последние две недели заболеваемость ОРВИ среди детей в Свердловской области увеличилась более чем на 50%. В Нижнем Тагиле на карантине по ОРВИ и коронавирусу находятся 46 классов в 26 школах и 53 группы в детских садах, сообщает «Телекон».