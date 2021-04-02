Детская школа искусств №1 Нижнего Тагила отметит юбилей большой выставкой

Детская школа искусств № 1 в этом году отметит 45-летний юбилей. 6 апреля в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка работ учеников ДШИ «Волшебный мир искусства».

Первая школа искусств открылась на базе музыкальной школы 1 сентября 1976 года. А в 1980 году в школе появилось художественное отделение. За 45 лет её окончили около 1500 тагильчан. Из них более 500 продолжили профессиональное образование художественного и музыкального профилей.

«Сегодня в ДШИ № 1 обучается около 500 человек. Музыкально одарённые дети осваивают игру на фортепиано, скрипке, домре, балалайке, баяне, аккордеоне и гитаре. Ребята, стремящиеся к постижению основ изобразительного искусства, обучаются рисунку, живописи, скульптуре, постигают основы декоративно-прикладного искусства, изучают историю искусств», — рассказывают организаторы выставки.

На выставке в музее искусств покажут творческий проект педагогов и учеников школы, посвящённый мировой истории искусств — от древней наскальной живописи до современных художественных практик. Также в экспозицию войдут детские работы победителей областной выставки-конкурса имени скульптора-монументалиста, педагога, заслуженного работника РФ и основателя художественного отделения ДШИ № 1 Людмилы Ушаковой.