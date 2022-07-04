Детская мастерская Нижнетагильского театра кукол выпустила первый спектакль 

Детская мастерская актёра-кукольника «Закулисье», которую создали в театре кукол Нижнего Тагила в феврале 2022 года, показала выпускной спектакль «Давай дружить!» (0+). Его поставила актриса театра, руководитель мастерской Татьяна Швендых, а декорации и кукол придумала художник-скульптор Ольга Белоусова.

Выпускной постановкой стала приключенческая сказка о маленьком Лисе, который мечтал найти настоящих друзей. Историю написал тагильчанин Андрей Белоусов. Он же принял участие в создании музыкального оформления вместе с композитором Aleksey Kraft и звукооператором театра кукол Иваном Радаевым, рассказывают в театре.

Юные актёры проходили обучение в мастерской в течение шести месяцев. За 30 занятий ребята познакомились с устройством театра, основами актёрского мастерства и управления куклой. В театре отмечают, что программа рассчитана не только на будущих актёров, но и всех, кто хочет научиться общаться, выражать эмоции и заниматься творчеством.

По словам директора Нижнетагильского театра кукол Татьяны Ткачёвой, коллектив планирует и дальше проводить подобные занятия для детей старше 7 лет. Предполагается, что обучение в мастерской будет длиться один сезон, а ученики получат набор мастер-классов с глубоким погружением в особенности профессии актёра-кукольника и работу театра. Новый набор в детскую мастерскую театр анонсирует в своих соцсетях.