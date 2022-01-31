Детская горбольница Нижнего Тагила ищет водителей-волонтёров

В Нижнем Тагиле медики детской городской больницы ищут водителей-волонтёров, которые будут доставлять врачей и лекарства к маленьким пациентам с признаками ОРВИ. Как рассказали в медучреждении, из-за роста заболеваемости больница нуждается в волонтёрах в помощь медикам.

«В последнее время возросло количество заболевших детей и мы не стали справляться с доставкой медперсонала к пациентам. Администрация города уже выделила нам два автомобиля, но этого недостаточно. В некоторые районы мы не успеваем добираться», — рассказывают в больнице.

На вызовы к заболевшим детям нужно выезжать в будни и выходные дни. Учреждение ждёт водителей на личном автотранспорте, готовых помочь в часы работы неотложной помощи — с 10:00 до 15:00. Не хватает водителей для работы на Тагилстрое, Руднике им. III Интернационала, Вые и Красном Камне. Тагильчан просят обращаться по телефону 8 (912) 244-87-33 (Виктор Сухов).

Напомним, что в автоволонтёрах нуждается и ГБ № 1. Учреждение просит помочь неравнодушных водителей на личном транспорте в часы работы неотложной помощи — с 08:00 до 00:00.

Обращаться можно по телефону 8 (912) 246-00-13 — начальник отдела безопасности и транспорта Алексей Александрович Бабушкин и на электронную почту sb@ntgb1.ru.