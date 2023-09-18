«Дети наслаждались сказкой и даже в ней участвовали». Проект «Театр на колёсах» представил интерактивные детские спектакли в Южаково и Николо-Павловском

В рамках проекта «Театр на колёсах», который реализуется на территории Горноуральского городского округа при поддержке Регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры ГАУК СО «ИКЦ», прошли три спектакля «Летние приключения Кроша» в Доме культуры села Южаково и в Николо-Павловском центре культуры.

По сюжету главный герой по имени Крош спасается от хитрой и коварной лисы, наряжает чучело вместе с Ёжиком и помогает Еноту поймать стрекоз. Рисунки на песке, новые знакомства, увлекательные конкурсы и игры — всё это порадовало маленьких зрителей. А ещё дети вместе с родителями принимали активное участие в спектакле. После него прошёл мастер-класс, в рамках которого ребята сделали на память ромашку с эмблемой «Театра на колесах».

Идея создать детское камерное и интерактивное представление принадлежит профессиональной актрисе и общественнице Ирине Чувашовой. Она собрала команду единомышленников, вместе они поставили спектакль, создали декорации и реквизит. Затем, в мае этого года, последовало участие в конкурсе грантов от областного министерства культуры, по итогам которого проект занял первое место.

«Теперь мы думаем участвовать в более крупном гранте, но уже со спектаклем для подростков и взрослых на патриотическую тему. Плюсом нашего театра является то, что он мобильный. Мы делаем и продумываем декорации так, чтобы можно было работать на выездных площадках. Также задумываемся о внутреннем содержании и визуальной составляющей спектакля», — рассказала АН «Между строк» Ирина Чувашова.

«У нас было три спектакля: для детей и подростков государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области “Комплексный центр социального обслуживания населения Пригородного района” села Южаково, для детей из приёмных семей, третий спектакль прошёл для всех желающих. Мы живём далеко от города, не каждый ребёнок может попасть на какое-нибудь представление. Поэтому приезд “Театра на колёсах” — прекрасный подарок нашим детям», — отметила заведующая филиалом Южаковского ДК Галина Гангур.

Зрители спектакля остались довольны увиденным. Представление понравилось и детям, и взрослым.

«Сегодня с детьми посетили беби-спектакль. Он очень добрый и интересный, с разными декорациями и игрушечными актёрами! Мне, как взрослому зрителю, очень понравились персонажи, а особенно то, как их озвучивала актриса Ирина Чувашова, было очень интересно и обворожительно. Со мной дети разного возраста, от старших до малышей. Они сидели, наслаждались сказкой и даже в ней участвовали, что, конечно, очень важно, они в восторге. После спектакля был мастер-класс для ребят, сделали ромашку на память с эмблемой “Театра на колесах”. Теперь ждём новых спектаклей!» — рассказывает мама юных зрительниц Ирина Мальгина.

«Интересный спектакль, было весело. Прикольный спецффект дыма. Мне понравилась лиса. Она такая хитрая и стильная», — делится впечатлениями девятилетняя зрительница спектакля Настя Коренистова.