Дерзкий «Баргузин» едва не спровоцировал ДТП на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Сегодня, 1 ноября, на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле едва не произошло серьёзное ДТП. Водитель автомобиля ГАЗ-2217 «Баргузин» резко развернулся от обочины через две полосы, не уступив дорогу другим участникам движения. Небезопасный манёвр попал на видеорегистратор читательницы АН «Между строк» Дарьи.

«Обострение что ли осеннее у народа. Каждый день кто-нибудь да чудит, то на красный едут, то вот так с правой обочины на разворот стартуют. По зеркалам надо бы смотреть, да и в целом так не делается — где хочу, там и разворачиваюсь. Я очень сильно испугалась! Благо, среагировала быстро и тормоза не подвели», — комментирует ситуацию девушка.

Редакции АН «Между строк» в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции сообщили, что на видео водитель совершает небезопасный манёвр и в соответствии с п. 8.5 ПДД при совершении разворота он обязан занять крайнее левое положение. Кроме того, в дорожной полиции заметили, что водитель нарушает правила остановки/стоянки. В ГАИ призывают водителей к неукоснительному соблюдению ПДД.