Дерипаска подал иск к Зюганову на миллион рублей из-за слов о его бизнесе

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и потребовал миллион рублей компенсации морального ущерба из-за высказываний о его бизнесе, сообщил РБК представитель предпринимателя.

Поводом для разбирательства стали слова Зюганова 9 января на заседании в Госдуме: лидер КПРФ назвал алюминиевый бизнес Дерипаски «аферой» и «преступлением».

«Самая крупная афера — это алюминиевый бизнес Дерипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам. Это вообще сумасшедший дом. Мы должны расследовать это преступление, потому что это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности», — заявил Зюганов.

Представитель Дерипаски сказал, что эти заявления оскорбляют достоинство Дерипаски и являются намеренной попыткой нанести репутационный ущерб и создателю UC Rusal, и всем её сотрудникам.

Он напомнил, что Rusal создали в 2000 году, объединив разрозненные алюминиевые предприятия, а бизнесмен «не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных».

В свою очередь Геннадий Зюганов сообщил, что судов не боится. Он выразил уверенность, что его юристы разберутся с иском.