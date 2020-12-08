Депутаты Заксобрания утвердили бюджет Свердловской области на 2021 год

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили бюджет региона на 2021 год во втором и третьем чтении, сообщает пресс-служба областного парламента.

Ко второму чтению закона доходы и расходы бюджета увеличены на 19,1 млрд рублей — в основном за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета (16,6 млрд рублей), ещё 2,5 млрд рублей выделит госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Таким образом, доходы областного бюджета в 2021 году составят 278,2 млрд рублей, расходы — 318,8 млрд рублей. Дефицит останется прежним, как и при первом чтении закона, — 40,6 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на здравоохранение в 2021 году достигнут 29 млрд рублей, ещё 64 млрд рублей будет выделено на эти цели из Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Запланированы строительство и реконструкция 11 школ — в Берёзовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Серове, Красноуфимске, в селе Старобухарово Нижнесергинского района, в селе Пристань Артинского района.

По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, по итогам согласительных процедур ко второму и третьему чтению закона на 620 млн увеличено финансирование мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции; на возведение нового здания Свердловской государственной академической филармонии выделено 80 млн рублей.

«В 2021 году 67% бюджета — расходы на образование, медицину, культуру, социальную сферу. Впереди Универсиада, и почти 13 млрд рублей в 2021 году мы вложим в развитие спорта», — добавил зампред Заксобрания, член комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Виктор Маслаков.

По его словам, последствия пандемии коронавируса не могли не сказаться на параметрах бюджета 2021 года, но расходная часть не пострадает.