Депутаты Заксобрания отложили рассмотрение закона о прямых выборах мэров в Свердловской области

Рассмотрение инициативы о возврате в Свердловской области прямых выборов мэров Заксобранием отложено, сообщил Ura.ru председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов.

По его словам, на заседании 9 октября вопрос рассмотрен не будет, «в повестке заседания комиссии этого вопроса нет».

Ранее он заявлял, что если документ будет своевременно внесён в областной парламент и расписан в комитет, то инициативу рассмотрят уже на этой неделе с перспективой вынесения на ближайшее заседание областного парламента, которое состоится 13 октября.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Активистам удалось собрать 15 тысяч подписей, 13 тысяч из них были переданы на проверку в аппарат Заксобрания. Согласно опросу фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.