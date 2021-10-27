​​​​​​​Депутаты ЗакСО от Нижнего Тагила готовятся защищать важные пункты городского бюджета на согласительных комиссиях 

В Законодательном собрании Свердловской области в начале ноября начнут свою работу согласительные комиссии по формированию муниципальных бюджетов. Владислав Пинаев, а также его заместители дали пояснения народным избранникам от Нижнего Тагила к статьям главного финансового документа, средства на которые необходимо учесть в 2022 году.

По словам депутата ЗакСО Владимира Радаева, на 9 ноября запланировано заседание профильного комитета, а на 16-е – первое чтение бюджета, после чего начнутся согласительные комиссии.

«Учитывая трехсотлетие Нижнего Тагила, мы должны добиться наивысших результатов, чтобы средств хватило на решение насущных для города вопросов, которых очень много. Мы не первый год участвуем в этом процессе, тяжело будет, потому что очень много финансовых средств области ушло на пандемию. Думаю всё же, некоторые вопросы нам удастся решить», – заявил Радаев.

Всего в документе более ста поправок, сообщает пресс-служба тагильской мэрии. Изначально муниципальные власти заявили на дополнительное финансирование 6 млрд 732 млн рублей. На данный момент, по словам заместителя главы города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, удалось согласовать с региональным правительством около 2 млрд рублей.

«Хочу отметить, что в городе проведён очень большой объём работ по разработке проектно-сметной документации к различным проектам. Благодаря этому уже есть конкретные задачи, которые нам в следующем году предстоит решить. После 16 ноября начнётся процесс уточнения параметров бюджета на рабочих группах и согласительных комиссиях. Мы серьёзно готовимся к этому, потому что здесь важны не только усилия главы и администрации города, но и усилия депутатов представляющих территорию и интересы её жителей. Рассчитываем, что предстоящий юбилейный год мобилизует не только нас, но и те ведомства и министерства, которые входят в оргкомитет по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила, возглавляемый губернатором. Наши общие усилия должны привести к новым изменениям и развитию города»,– приводят в пресс-служба мэрии слова единоросса Вячеслав Погудина.