Депутаты ЗакСО обсудили вопрос о доступности для инвалидов и маломобильных граждан общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

В областном Заксобрании прошло заседание общественного совета федерального проекта «Единая страна — доступная среда» в Свердловской области. Координатором проекта является председатель комитета по соцполитке ЗакСО Вячеслав Погудин. Основной темой встречи стал вопрос о доступности для инвалидов и маломобильных людей общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

«Работая в общественном совете не первый год, мы видим, что шаги государственных органов, местного самоуправления, бизнеса имеют хороший катализатор в лице общественности, которая не понаслышке знает задачи, которые стоят перед регионом по развитию универсальной среды. Тема доступности общественного транспорта неоднократно обсуждалась в рамках нашего общественного совета, мы активно практикуем выездные заседания и на местах оцениваем ситуации — продолжим это делать в текущем году», — сказал Вячеслав Погудин.

С докладом о доступности общественного транспорта в Екатеринбурге выступил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Игорь Ощепков.

«В целях повышения доступности общественного транспорта для маломобильных людей в этом году планируется закупка 15 трёхсекционных трамваев. В них впервые появится программное обеспечение, которое позволит информировать инвалидов по слуху. С перевозчиками также проводятся беседы о важности соблюдения законодательства о проезде инвалидов по зрению с собакой-поводырём. В несколько этапов мы планируем обновить подвижной состав коммерческих перевозчиков: при перезаключении брутто-контрактов будет зафиксировано обновление подвижного состава с использованием низкого пола, с оборудованием для маломобильных групп и с переходом от среднего класса на большой класс», — отметил Игорь Ощепков.

Замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что повышение доступности общественного транспорта реализуется по двум направлениям. Это приобретение подвижного состава, обеспечивающего возможность проезда маломобильных людей, и обустройство элементов уличной дорожной сети с учётом требований доступности.

«У нас полностью обновлён подвижной состав электрического транспорта: в постоянной работе у муниципального предприятия “Тагильский трамвай” 65 единиц низкопольных трамваев, а также с 2020 по 2024 год администрацией города в рамках реализации национального проекта “Экология и безопасные и качественные дороги” приобретено 57 автобусов среднего класса, имеющих низкий уровень пола. В прошлом году дополнительно приобрели три автобуса большого класса с низким уровнем пола», — сказал Егор Копысов.

Отмечая качество работы межмуниципального транспорта, заместитель начальника государственного казённого учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Данил Засыпкин проинформировал, что в этой категории транспорта также произошло значительное обновление парка с учётом требований доступности для инвалидов по слуху и маломобильных жителей.

Подводя итоги встречи, участники отметили: несмотря на положительную динамику в обеспечении маломобильных жителей и инвалидов по слуху общественным транспортом в Свердловской области, сохраняется ряд задач, которые требуют внимания. Среди них необходимость адаптации автовокзалов и остановочных пунктов на региональных дорогах к потребностям этой категории пользователей общественного транспорта, а также создания остановочных трамвайных комплексов, способных принимать транспорт с откидными пандусами.

Напомним, что основная цель проекта — поддержка и интеграция в общество людей с инвалидностью. В общественный совет входит 20 представителей государственных и некоммерческих организаций Свердловской области. В течение года совет будет рассматривать вопросы о доступности для детей инвалидов организаций отдыха и оздоровления, о доступности для инвалидов занятий физкультурой и спортом на спортивных объектах и в спортклубах.