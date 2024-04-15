Депутаты ЗакСО и мэры устроили фотосессию за «партой Путина» в школе № 32 Нижнего Тагила

Депутаты ЗакСО и главы муниципалитетов 12 апреля посетили Нижний Тагил в рамках «Дня Законодательного собрания Свердловской области в Горнозаводском управленческом округе». Как сообщает пресс-служба администрации города, во время рабочей поездки гости побывали в капитально отремонтированной школе № 32 и Городском дворце детского и юношеского творчества.

Особый интерес у народных избранников и чиновников вызвала школьная парта, за которую 15 февраля 2024 года, во время своего визита в Нижний Тагил, присел Владимир Путин.

На прошлой неделе стало известно, что в память об этом событии руководством школы было принято решение установить на парте табличку. При этом представители учебного учреждения заявляют, что это обычная парта, она не носит статус привилегированной.

«За этой партой 15 февраля 2024 г. во время визита в школу сидел президент Российской Федерации В.В. Путин».

Идея настолько понравилась парламентариям, что за право посидеть за этой партой выстроилась настоящая очередь.

Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина подчеркнула, что Законодательное собрание Свердловской области является непосредственным участником тех позитивных процессов, которые наблюдаются в Нижнем Тагиле.

«Во время одного из визитов в город губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что сделает всё возможное, чтобы второй по величине муниципалитет региона стал одним из самых красивых в области. Эта задача реализуется, и мы видим великолепные набережные, объекты образования, культуры, общественные территории. Город преобразился, впереди ещё много планов и проектов, которые мы будем поддерживать. Здесь есть всё, чтобы хорошо жить, воспитывать детей и реализовывать свой потенциал», — заявила спикер свердловского парламента.