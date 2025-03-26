Депутаты Законодательного собрания Свердловской области обратились в Госдуму с предложением компенсировать инвалидам проезд к месту протезирования и обратно

Накануне, 25 марта, на заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты подготовили обращение в Госдуму с предложением компенсировать инвалидам проезд к месту протезирования и обратно.

Необходимость таких льгот для инвалидов обсуждалась ещё в декабре 2024 года на выездном заседании комитета по социальной политике ЗакСО. Основная проблема заключается в том, что электронный сертификат позволяет инвалидам приобретать необходимые технические средства реабилитации, не ограничиваясь местом прописки или проживания. Однако, когда протезирование, изготовление или ремонт технических средств реабилитации осуществляется в другом регионе, существующее законодательство не предусматривает компенсацию расходов на проезд инвалида к выбранному им учреждению.

«У нас люди с ограниченными возможностями здоровья имеют право на протезирование и перемещение к месту лечения. Им оплачивается дорога туда и обратно, порой с сопровождением, если это необходимо. Если при наличии электронного сертификата люди обращаются в другие регионы, не в наше учреждение, то это право пропадает. Мы обратились с предложением установить компенсацию расходов на проезд инвалидов к месту протезирования. Это письмо направлено, в том числе, в другие регионы для рассмотрения. Я полагаю, что они нас поддержат, чтобы идентично включили возможность сопровождения туда и обратно для людей с ограниченными возможностями здоровья при проведении протезирования. Конечно, сам человек должен выбрать, где он считает, что ему помогут лучше и окажут более качественную помощь — в нашем или в другом регионе. У нас сегодня действительно есть такая проблема, и это будет в первую очередь актуально для участников СВО. Мы надеемся, что нас услышат», — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Как рассказала АН «Между строк» социальный координатор нижнетагильского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Свердловской области, Майя Костырина, такая мера поддержки сейчас необходима. Многие не имеют материальной возможности добраться до места, где изготовят необходимый протез, и в таком случае им приходится выбирать ближайшее место изготовления.

«Благодаря внесению изменений в законодательство наши подопечные смогут выбрать более подходящее протезное предприятие, что позволит устанавливать более эффективные протезы и, соответственно, в дальнейшем быстрее адаптироваться в обществе и жизни. Обращений по поводу обеспечения проезда к месту протезирования много, но, к сожалению, на сегодняшний день такой меры поддержки нет. Безусловно, фонд “Защитники Отечества” поддерживает инициативу депутатов Законодательного Собрания», — поделилась Майя Костырина.

Координатор выражает надежду на то, что такая вспомогательная мера будет внедрена и значительно расширит возможности для успешной социализации участников СВО, облегчит их адаптацию к мирной жизни и позволит им в полной мере реализовать свой потенциал в гражданском обществе после возвращения из зоны боевых действий.