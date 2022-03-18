Депутаты Свердловской области решили скорректировать закон о капремонте 

В Свердловской области на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике депутаты обсудили изменение перечня дополнительных услуг в рамках капремонта многоквартирных домов. Законопроект «О внесении изменений в статью 17 областного закона “Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области”» будет рассматриваться на заседании областного Заксобрания 22 марта, сообщает пресс-служба ЗакСО.

В обновлённый перечень работ будут включены ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики, установка автоматизированных узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, ремонт мусоропровода. А также разработка проектной документации, необходимой для оказания и выполнения новых видов услуг и работ; проведение экспертизы проектной документации, необходимой для оказания и проведения новых видов услуг и работ; строительный контроль, проводимый в процессе выполнения новых видов услуг и работ.