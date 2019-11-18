Депутаты предложили разрешить рекламу российского вина и ставить его на лучших местах в магазинах

Депутаты от «Единой России» предложили снять все запреты на рекламу российского вина, а также размещать его на отдельных стендах и стеллажах на лучших местах в магазинах, со ссылкой на письмо в адрес председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева пишут «Ведомости».

Депутаты подготовили предложения к проекту закона о виноградарстве и виноделии, внесённого на рассмотрение в Госдуму в октябре.

Сейчас реклама алкоголя в России находится под запретом, однако российское вино разрешено рекламировать в газетах и журналах, на пищевых и ресторанных выставках, а также ночью на радио и телевидении. Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что для изменения подхода к рекламе требуется серьёзное обоснование. Кроме того, вино предлагают маркировать надписью «Сделано из российского винограда». Информация о происхождении при этом должна занимать не менее 30% этикетки.

Поправки в закон о рекламе также разработал Минсельхоз: согласно предложению ведомства, разрешается наружная реклама вин с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения рядом с производством и на подъездах к крупным торговым объектам и отелям.