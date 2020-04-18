Депутаты попросили Путина выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей на время эпидемии коронавируса

Представляющие разные фракции депутаты из Москвы и Петербурга отправили открытое обращение президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. В нём они попросили выплатить всем взрослым россиянам 25 тысяч рублей из федерального бюджета на период эпидемии коронавируса. Помимо этого, на каждого ребёнка предлагается выплатить по 15 тысяч рублей. Соответствующая инициатива была опубликована на сайте Ассоциации независимых депутатов.

«Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль, и призываем предоставить достаточные пособия всем гражданам РФ за счёт средств федерального бюджета», — считают депутаты.

Как пишет «Интерфакс», авторы инициативы считают, что «государством накоплены огромные резервы на “чёрный день”» и «этот день настал для большинства жителей России».

Обращение подписали депутаты Мосгордумы от фракций КПРФ и «Яблоко», депутат петербургского Заксо Максим Резник от «Партии Роста», представители «Яблока» Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Петербурга.