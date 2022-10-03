Депутаты нового созыва гордумы Нижнего Тагила утвердили составы профильных комиссий

Сегодня, 3 октября, на втором заседании восьмого созыва гордумы Нижнего Тагила депутаты определились с составами профильных комиссий. На заседании присутствовали 22 из 25 народных избранников.

На сегодняшний день в местном парламенте действует семь комиссий, отвечающих за различные направления развития города. Самой многочисленной по итогам сегодняшнего голосования получилась комиссия по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, в неё вошли девять депутатов. Председателем комиссии стал депутат прошлого созыва Денис Корякин, его заместителем назначили Сергея Бурлая, который изначально избирался как самовыдвиженец, но в итоге был выдвинут от партии «Единая Россия».

В комиссию по ЖКХ вошли руководитель коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, начальник вагоносборочного производства УВЗ Сергей Лавров, директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, заместитель главного инженера УВЗ Андрей Давыдов, директор ООО «Центр профилактической медицины УХП» Владимир Антонов, директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко и директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников.

Восемь депутатов будут работать в комиссии по социальной политике. Её председателем назначили директора школы № 32 Галину Масликову, заместителем председателя стала замдиректора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова. Также в комиссию вошли Сергей Бурлай, директор санатория «Ленёвка» Римма Ильина, директор объединения детских садов «Радость» Елена Городилова, президент НКО «Фонд соцподдержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса» Станислав Зыкин, сердечно-сосудистый хирург городской больницы № 4 Андрей Шерстобитов и директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

Чуть меньше депутатов вошли в постоянную комиссию по бюджету, экономической политике и инвестициям. Председателем стал депутат прошлого созыва, генеральный директор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов, его заместителем — главный строитель ЕВРАЗ НТМК Павел Колпаков. Также в комиссию вошли директор школы № 32 Галина Масликова, медиаменеджер Ирина Пудовкина, заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова, начальник вагоносборочного производства Сергей Лавров и директор Дворца национальных культур Рудника им. III Интернационала Марина Кибардина.

Шесть депутатов вошли в постоянную комиссию по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. Председателем избрали депутата прошлого созыва, начальника технического управления ЕВРАЗ НТМК Константина Шведова, его заместителем стал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников. Также в состав комиссии вошли медиаменеджер Ирина Пудовкина, гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов, заместитель главного инженера УВЗ Андрей Давыдов и начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

Пять парламентариев вошли в комиссию по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму. Её возглавили депутат прошлого созыва, директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов и начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов. Также в комиссии будут работать директор санатория «Ленёвка» Римма Ильина, педагог допобразования ДДТ Ленинского района Виктор Стариков и директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников.

Самыми малочисленными стали комиссия по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике и по регламенту и этике. Председателем первой назначен президент НКО «Фонд соцподдержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса» Станислав Зыкин, его заместителем стал депутат прошлого созыва, директор ООО «Центр профилактической медицины УХП» Владимир Антонов. Также в комиссию вошла директор Дворца национальных культур Рудника им. III Интернационала Марина Кибардина.

Комиссия по регламенту и этике полностью состоит из новоизбранных депутатов, возглавит её директор объединения детских садов «Радость» Елена Городилова, её заместителем назначен педагог допобразования ДДТ Ленинского района Виктор Стариков. Также в комиссию вошёл главный строитель ЕВРАЗ НТМК Павел Колпаков.

На прошлой неделе городская дума на первом заседании выбрала спикера и вице-спикера, ими стали Вадим Раудштейн и экс-депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Вадим Раудштейн занимал пост спикера гордумы с 2019 года.

Новый созыв Нижнетагильской городской думы полностью состоит из членов партии «Единая Россия». Все 25 депутатских кресел заняли единороссы. Это руководители «Уралвагонзавода», ЕВРАЗ НТМК, директора крупных компаний, образовательных учреждений и врачи. Из прошлого созыва в новый вошли восемь депутатов. Всего на выборах проголосовали 63 917 тагильчан, явка составила 26,12%. Это почти в два раза меньше, чем на думских выборах в 2017 году.