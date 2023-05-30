Депутаты Нижнего Тагила высказались резко против своза отходов из других муниципалитетов на городской полигон

Сегодня, 20 мая, на очередном заседании Нижнетагильской городской думы депутаты озвучили недовольство возможными изменениями в проекте территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории области, который принимает Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Согласно изменениям в документе, полигон Нижнего Тагила должен будет принимать отходы из других городов. Гордепы намерены отправить письмо губернатору Свердловской области с просьбой учесть мнение тагильчан. Помимо письма на имя Евгения Куйвашева, депутаты решили заручиться поддержкой коллег из ЗакСО, им также будет направлено соответствующее обращение.

«Готовится новая редакция системы обращения с отходами на территории Свердловской области. С изменениями, которые опубликованы на сегодняшний день, мы не согласны, не учтены замечания, которые отправляли депутаты этого и прошлого созыва. Предлагается размещать на нашем полигоне отходы ещё и других муниципальных образований: Кушвинского ГО, Верхнетуринского, Нижнетуринского, Невьянского и Горноуральского. Суммарно в них проживает около 140 тысяч жителей, соответственно, нагрузка на полигон возрастёт минимум на 30%», — пояснил председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин.

Проект территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области размещён на официальном сайте Министерства энергетики и ЖКХ. Отметим, что у Верхней и Нижней Туры есть специально отведённые места для размещения отходов.



Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, входящих в госреестр



Напомним, сдачу мусоросортировочного комплекса в городе отложили до конца сентября 2023 года. Подрядчик АО «Облкоммунэнерго» через Арбитражный суд Свердловской области добился изменения концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) в районе Рогожино.