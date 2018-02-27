Депутаты Нижнего Тагила увеличили бюджет города на полмиллиарда рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 27 февраля, приняли корректировку бюджета города на 2018 год, увеличив его на 500 миллионов рублей. За внесение изменений в главный финансовый документ Нижнего Тагила проголосовали все 25 присутствовавших на заседании думы депутатов. После принятия корректировки доходная часть бюджета на этот год составила 11,16 миллиарда рублей, расходная — 11,48 миллиарда рублей.

Объём доходов и расходов удалось увеличить за счёт межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. Поступившие средства потратят на обеспечение питанием школьников, строительство автомобильных дорог общего пользования, переселение тагильчан из помещений, признанных непригодными для проживания. Более 36 миллионов рублей направят на ремонт гидротехнических сооружений Черноисточинского пруда и Верхнего пруда в посёлке Уралец. Чуть более 80 миллионов рублей дополнительно выделят на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство моста через Тагильский пруд, 11,5 миллиона рублей — на разработку ПСД на реконструкцию зданий театра кукол и филармонии (данные работы будет выполнять МБУ «Тагилгражданпроект»). 3,4 миллиона рублей мэрия заплатит «НПА-Профиль-ПУ» за ремонт Театрального сквера.

Почти миллион рублей чиновники просили направить на погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату МАУ «Тагил-ТВ». Сотрудники финансово-экономического блока аргументировали необходимость выделения денег телевидению тем, что его закредитованность может привести к невыполнению муниципального задания и задержкам заработной платы сотрудникам учреждения.

Накануне в ходе заседания думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям депутаты, прислушавшись к аргументам Счётной палаты, отказались выделять деньги муниципальному телевидению. Председатель контрольно-ревизионного органа Валерий Платунов сообщил, что деньги на выполнение муниципального задания администрация города выделила в полном объёме, а кредиторская задолженность образовалась к концу 2017 года по виду деятельности собственных доходов учреждения (от рекламной деятельности). Правовых оснований для выделения бюджетных ассигнований нет.