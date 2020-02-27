Депутаты Нижнего Тагила утвердили обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора

Депутаты Нижнего Тагила утвердили текст обращения к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной с просьбой частично освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора. Вопрос рассмотрели на сегодняшнем заседании гордумы. Если инициативу народных избранников поддержат, то многодетным семьям нужно будет отдавать деньги только за четырёх членов семьи — родителей и двоих детей.

«Расходы по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО для отдельных категорий граждан, а именно многодетных семей, являются непосильным бременем. Предлагаемые поправки позволят снизить социальную напряжённость и будут являться одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. На необходимость наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ. Положительная тенденция по принятию дополнительных мер соцподдержки по оплате услуг ТКО уже наблюдается в Пермском крае, а также Омской, Архангельской, Пензенской и Кемеровской областях», — говорится в обращении депутатов.

По данным службы правовых отношений, в Нижнем Тагиле сегодня проживает более 1500 многодетных семей. Если льготы утвердят, то примерная экономия для тагильчан составит в целом около 4,3 млн рублей. В настоящее время областным законодательством для многодетных семей в регионе установлены меры социальной поддержки только в виде компенсации 30% расходов на оплату коммунальных услуг.

С идеей освободить семьи от платы за вывоз мусора за третьего и последующих детей к депутатам обратилась инициативная группа тагильчан на общегородском собрании по вопросам реализации мусорной реформы в январе. 18 февраля предложение рассмотрели депутаты думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Недавно РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.