Депутаты Нижнего Тагила указали чиновникам на запущенность дорог возле детских садов в новых микрорайонах 

Сегодня, 17 ноября, депутаты Нижнетагильской городской думы на комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию по инициативе председателя Константина Шведова обсудили проблему состояния подъездных дорог к детским садам и другим социальным объектам.

Ранее, во время выездного заседания в районе Муринские пруды, нардепы обратили внимание на плохое состояние дороги около местного детского сада. При этом большая часть дорог во дворах, где расположены социальные объекты, находятся в ведении управляющих компаний, поэтому контролировать их состояние муниципалитет не может.

Сегодня на заседании профильной комиссии Константин Шведов поинтересовался у начальника управления архитектуры и градостроительства Ирины Бородиной, есть ли в городе так называемые публичные сервитуты. В случае если дорога получает статус сервитута, у городских властей появляется возможность контролировать эту территорию и обслуживать её, исходя из государственных, муниципальных или общественных нужд.

«К примеру, на дороге возле школы № 85 установлен публичный сервитут для прохода и подъезда. Но в любом случае школы и садики располагаются внутри кварталов, то есть мы затрагиваем дороги частных участков или многоквартирных домов», — отметила Ирина Бородина.

По её словам, главной проблемой является то, что у муниципалитета нет средств на дополнительные затраты по содержанию этих дорог. Также Ирина Бородина отметила, что дорогами внутри дворов пользуются все.

«Есть прецеденты, когда дороги, мягко выражусь, находятся в неудовлетворительном состоянии, а принадлежат они многоквартирному дому. Но если там находится детский сад, по этой дороге и подвозят продукты питания, и эта же дорога является путями эвакуации из учреждений. А это уже забота города. Сейчас получается так, что мы до сих пор не определились, где наше имущество, а где нет», — заключил Константин Шведов.

По мнению депутата, проблемные дороги внутри кварталов в основном находятся возле детских садов в новых районах. Школы города практически без исключений имеют отдельные подъездные пути.

Вернуться к рассмотрению данного вопроса депутаты решили после проведения рабочих совещаний, чтобы понять, какие службы и ведомства могут выявить дороги, которые должны оказаться в ведении города.