Депутаты Нижнего Тагила присвоили звание почётного ветерана пятерым жителям города

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 26 сентября, присвоили звание «Почётный ветеран» пятерым жителям города. Решение было принято в ходе очередного заседания коллегиального органа. Почётными ветеранами стали: 87-летний экс-инженер химзавода «Планта» Александра Подобед, 61-летняя работница торговли Людмила Абрамова и 76-летняя Надежда Комарова, проработавшая почти 44 года на мебельных предприятиях Нижнего Тагила. Совет ветеранов санатория «Руш» выдвинул 70-летнего заслуженного врача РФ Михаила Князева, ЕВРАЗ НТМК — 80-летнего Валерия Овчинникова, трудившегося замдиректора коксохимического производства по кадрам.

Пятерых общественников пенсионного возраста отобрали из 14 тагильчан, выдвинутых районными советами ветеранов и местными предприятиями. Сначала из них выбрали семерых лучших. После проведения рейтингового голосования претендентов на звание «Почётный ветеран» осталось пятеро. Все кандидатуры были утверждены на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей в мэрии.

Претендовать на почётное звание мог не каждый. Женщины должны быть не моложе 50 лет и иметь не менее 20 лет трудового стажа, мужчины — не моложе 60 лет и иметь 25 лет трудового стажа. Кроме того, после выхода на пенсию они должны в течение минимум пяти лет принимать активное участие в общественной жизни города. Награждение победителей рейтингового голосования тагильчан состоится 1 октября, в День пожилого человека.