Депутаты Нижнего Тагила потребуют от областных властей внести изменения в схему обращения с ТКО

Депутаты Нижнетагильской гордумы направят в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области письмо, в котором потребуют внести изменения в проект обновлённой территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе (ТКО). Об этом сегодня, 26 ноября, на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил её председатель Денис Корякин.

«Данный документ был изучен мной и рядом профильных специалистов. Мы по итогу сформировали ряд замечаний. Там 9 пунктов. Предлагаем направить их на имя министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова», — рассказал на заседании комиссии Денис Корякин.

Проект обновлённой территориальной схемы был опубликован на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области в середине ноября. В документе указано, что с 2020 года тариф в так называемой Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле вырастет с 696,64 до 740,6 рубля. Из-за этого тагильчане, живущие в многоквартирных домах, вынуждены будут отдавать за вывоз мусора уже не 117, а 125 рублей, частники — 140 вместо 132 рублей. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться.

Кроме того, если до 2025 года в Тагил будут привозить ТКО только из самого города и Горноуральского округа, то позже в город повезут также отходы из Невьянского округа (проживает более 42 тысяч человек). К этому моменту в Тагиле должен быть построен мусоросортировочный комплекс в районе Кушвинского мусорного полигона. Сейчас в схеме транспортных потоков ТКО в городе указаны полигоны в Ленинском районе по Кушвинскому тракту и в Дзержинском районе. В дальнейшем их, а также полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов в Черноисточинске, планируется вывести из эксплуатации и рекультивировать. Будет действовать новый расширенный полигон на Кушвинском тракте (район Рогожино), его организуют в рамках строительства мусоросортировочного комплекса.

«Возник ряд вопросов, связанных с объёмами, накоплением и утилизацией отходов. Необходимо разобраться, из каких муниципальных образований и куда будут вывозить мусор для захоронения», — сказал АН «Между строк» Денис Корякин.

Окончательно проект письма от депутатов в министерство будет утверждён на заседании Нижнетагильской гордумы 28 ноября.

Напомним, ознакомиться с актуализированным проектом схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и направить по нему свои замечания и предложения жители Нижнего Тагила смогут до 29 ноября. Они принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 719 или по электронной почте: tko-minenergo@egov66.ru.