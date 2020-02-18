Депутаты Нижнего Тагила попросят губернатора Евгения Куйвашева и Заксобрание освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора

Депутаты Нижнетагильской гордумы направят обращения свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и своим старшим коллегам из Заксобрания с просьбой частично освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора. Если те поддержат инициативу, то таким семьям нужно будет отдавать деньги только за четырёх членов семьи — родителей и двоих детей. С соответствующей идеей по предоставлению льгот к народным избранникам обратилась инициативная группа тагильчан на общегородском собрании по вопросам реализации мусорной реформы в январе. 18 февраля предложение рассмотрели депутаты думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Мы поизучали практику других регионов Российской Федерации, наших соседних областей, — рассказал АН “Между строк” председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин. — В других областях есть такие льготы, за третьего и последующих детей плата не взимается. Есть регионы, где многодетные семьи вообще освобождены от уплаты. У нас в области многодетных семей шесть с небольшим тысяч».

По данным службы правовых отношений, сейчас в городе проживает более 1500 многодетных семей. Если льготы утвердят, то примерная экономия для тагильчан составит в целом около 4,3 млн рублей. Сегодня долги за вывоз мусора имеют 76 многодетных тагильчан. Окончательно текст обращения планируется утвердить на очередном заседании коллегиального органа в конце февраля.

Также общественники просили разобраться в ситуации с приостановлением мер социальной поддержки в виде льгот и субсидий из-за задолженности по оплате услуги за обращение с ТКО. Чтобы избежать проблем с отсутствием выплат, необходимо через суд доказать наличие уважительной причины, по которой не производилась оплата коммунальной услуги. На это даётся более месяца. В числе причин — задержка зарплаты, тяжёлое материальное положение, невозможность трудоустройства или болезнь.

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Недавно РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.