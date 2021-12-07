Депутаты Нижнего Тагила попросят гендиректора УВЗ отремонтировать Дворец детского творчества на Вагонке

Депутаты Нижнетагильской городской думы обратятся к руководству «Уралвагонзавода» за помощью в финансировани ремонта Дворца детского и юношеского творчества на Вагонке. Вопрос был рассмотрен сегодня на заседании комиссии НТГД по социальной политике.

Как рассказал председатель комиссии Руслан Юсупов, к депутатам обратились жители Дзержинского района. В обращении тагильчане указывают на плачевное состояние дворца: по их словам, на детей и родителей на входе уже падает штукатурка.

«У нас в плачевном состоянии находятся ещё Ленинский и Тагилстроевский дворцы творчества. Но государственных программ на ремонт учреждений дополнительного образования не существует. К сожалению, сейчас у нас нет источника финансирования», — сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева.

Комиссия приняла решение обратиться за помощью к генеральному директору «Уралвагонзавода» Александру Потапову.

«Дворец требует ремонта. Мы все знаем, что у дворца не очень хорошее внешнее и внутреннее состояние, поэтому комиссия и приняла сегодня такое решение», — рассказал Юсупов.

Отметим, Дзержинский дворец детского и юношеского творчества — единственное в районе многопрофильное учреждение дополнительного образования. В нём организовано 107 образовательных программ для более чем 3000 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Дворец работает с 1961 года. За всё время капитальный ремонт в здании не проводился.