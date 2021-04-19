Депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2020 год. Самый бедный получает 7 тысяч рублей в месяц

Наибольший доход за 2020 год среди депутатов Нижнего Тагила задекларировал Алексей Пырин, директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ. Его доход за прошлый год составил 9,1 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доходы экс-спикера Нижнетагильской гордумы уменьшились. Тогда он задекларировал 10,4 млн рублей. С осени 2019 года Алексей Пырин возглавляет управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа в Новокузнецке, но до сих пор является депутатом НТГД. В собственности депутата находится квартира площадью 100 кв. м и автомобиль Lexus GX460. Квартиру в 70 кв. м имеет его супруга.



Алексей Пырин



Второе место среди самых богатых парламентариев занимает начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов. Его доход за 2020 год составил 8,6 млн рублей. В собственности народного избранника находится Toyota Land Cruiser, гараж, земельные участки площадью 2244 и 1500 кв. м и жилой дом в 450 кв. м.



Никита Беркутов



Третье место занимает директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых. Его доход за 2020 год составляет 7,7 млн рублей. Депутат владеет шестью земельными участками площадью 30,8 тысячи кв. м, жилым домом, административным зданием, двумя мастерскими, ангаром, гаражом и восемью иными сооружениями. В автопарке у Вячеслава Малых — BMW X5 и грузовой автомобиль ГАЗ. Супруга депутата владеет собственной квартирой и нежилым помещением площадью 562 кв. м, а также автомобилем Audi Q5.



Вячеслав Малых



Директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов заработал в 2020 году 7,5 млн рублей, директор по энергетике Дивизиона «Урал» холдинга ЕВРАЗ Денис Корякин — 6,9 млн рублей, начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Первоуральский новотрубный завод» Андрей Палатов — 6,1 млн рублей, генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов — 5,7 млн рублей, директор Центра профилактической медицины УХП Владимир Антонов — 5,2 млн рублей, начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Константин Шведов — 3,7 млн рублей, директор школы № 49 Ирина Бусыгина — 3,5 млн рублей.

т одного до трёх миллионов рублей в 2020 году получили: Михаил Кручинин, Роман Гореленко, Владислав Потанин, Игорь Темнов, Руслан Юсупов, Игорь Булыгин, Вадим Раудштейн, Леонид Мартюшёв, Игорь Базилевич, Александр Долгоруков, Галина Масликова, Лариса Гизенко, Кирилл Романов, Олег Перминов и Александр Петров.

Денис Корякин Мария Лисина Игорь Булыгин

Менее одного миллиона рублей составили доходы двух депутатов: Николай Атаманкин заработал 478 тысяч рублей, Мария Лисина — 378 тысяч рублей.

Как и в 2019 году, наименьший заработок задекларировал председатель совета ТОС «Прудок» Игорь Макаров. В 2020 году он заработал 84 тысячи рублей. Депутат владеет земельным участком площадью 1596 кв. м, домом в 405 кв. м и нежилым помещением. Также он является собственником автомобиля Lexus RX 200T и прицепа для перевоза груза и техники.