Депутаты Нижнего Тагила одобрили повышение зарплат для сотрудников мэрии в 2020 году

Депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили чиновникам поднять зарплаты муниципальным служащим — сотрудникам администрации, подведомственных ей учреждений и думы — на 3,8%. Решение было принято сегодня, 18 декабря, на последнем заседании коллегиального органа в этом году. За индексацию проголосовали 23 присутствовавших на думе депутата. Ранее рост зарплат одобрила думская комиссия по бюджету, экономической политике и инвестициям.

Размеры должностных окладов и ежемесячных надбавок вырастут с 1 октября 2020 года, но решение депутатов вступит в силу уже с 1 января. Это связано с тем, что дополнительные денежные средства необходимо заранее заложить в бюджет Нижнего Тагила.

Зарплата чиновника, напомним, складывается из оклада, надбавки за классный чин, премиальной части и уральского коэффициента. В 2019 году расходы областного бюджета на содержание органов местного самоуправления в Тагиле предусмотрены в размере почти 370 миллионов рублей. На денежное содержание главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева были определены траты в сумме 2,7 млн рублей (в 2020 году — 2,8 млн рублей).

В конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления в 2020 году. На эти цели закладывается 5,8 млрд рублей. Нижний Тагил, согласно правовому документу, получит почти 390 млн рублей.