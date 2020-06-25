Депутаты Нижнего Тагила, как и ожидалось, сочли удовлетворительной работу мэра Владислава Пинаева в 2019 году

Депутаты Нижнетагильской гордумы поставили главе города Владиславу Пинаеву удовлетворительную (значит, положительную) оценку за работу в 2019 году. Решение было принято только что на очередном заседании НТГД. Годной деятельность Пинаева в прошлом году посчитали все 22 присутствовавших в зале народных избранника.

«В 2019 году рост инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования достигнут выше уровня 2018 года на 29%. Он связан с реализацией крупных социальных и промышленных проектов. Среди социальных – это возведение школы на 1200 мест на Муринских прудах и начало строительства трёх детских садов. Я считаю, команда финансистов и экономистов в мэрии отработала под руководством главы города профессионально. Обеспечено поступление в бюджет более 14 млрд рублей. Главой города выстроены продуктивные рабочие отношения с областным руководством. Это позволяет изыскивать источники пополнения доходной части бюджета. Единственное, хотелось бы, чтобы увеличилась доля выполняемых работ по социально-экономическому развитию Нижнего Тагила нашими местными производителями», – прокомментировал отчёт главы города перед заседанием НТГД председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв.

Мэр впервые отчитывался перед народными избранниками за самостоятельно отработанный им год. В 2018-м он делил кресло градоначальника вместе с Сергеем Носовым, который сейчас руководит Магаданской областью. Журналистов, фотографов и представителей КПРФ на заседание гордумы не пустили из-за риска распространения коронавируса. Онлайн-трансляции организовано не было. В зал допустили оператора только от одной телекомпании. Ранее отчёт главы города рассмотрели на профильных думских комиссиях, они также были проведены в закрытом режиме.

Ещё до заседания думских комиссий АН «Между строк» изучило отчёт главы города и выбрало несколько моментов, на которых, на наш субъективный взгляд, стоит заострить внимание. Они касаются уменьшения количества жителей Нижнего Тагила и обеспечения достойного для них уровня жизни, ремонта дорог, ликвидации свалок, отлова собак, развития спорта, а также поддержки местного бизнеса.