Депутаты Мосгордумы ушли в отпуск на 4 месяца с сохранением зарплаты в 500 тысяч рублей

Мосгордума объявила перерыв в своей работе на 4 месяца — с 24 мая по 19 сентября — с сохранением заработной платы, сообщает «Дождь».

За решение проголосовали представители «Единой России» и провластной фракции «Моя Москва», 16 депутатов от оппозиции высказались против.

Сроки летних каникул предложил вице-спикер Степан Орлов: он объяснил, что из-за пандемии многие мероприятия в избирательных округах отменялись и теперь депутатам нужно время, чтобы все их провести, отработать обращения граждан и при необходимости организовать предвыборную кампанию. При этом, как заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, он единственный из депутатов МГД, кто будет выдвигаться в Госдуму, поэтому только ему надо вести кампанию.

«А почему депутатов "Единой России" решили бросить на этот фронт, хотя выборы не в Мосгордуму, а в Госдуму? Видимо, у них не хватает агитаторов и дали задание депутатам ходить по квартирам. Это абсурд, потому что главная задача депутата — защищать интересы своих избирателей, и если Дума прерывает работу, как она может защищать интересы избирателей?» — сказал депутат.

Как утверждает телеканал, депутатам сохранят зарплату, которая может достигать 500 тысяч рублей с премиями и доплатами. Получают зарплату не все парламентарии, а только спикер, его заместители, а также председатели комиссий. Всего таких человек 15, 11 из которых относятся к фракциям «Единая Россия» и «Моя Москва». Остальные депутаты работают на безвозмездной основе.