Депутаты и глава Нижнего Тагила определились, кого хотят видеть в Общественной палате города

Стали известны фамилии людей, которых депутаты и глава Нижнего Тагила Сергей Носов хотели бы видеть в Общественной палате Нижнего Тагила второго созыва. Народные избранники озвучили свой список претендентов в ОП сегодня на думской комиссии по самоуправлению. Комиссия под управлением Вадима Раудштейна рекомендовала думе рассмотреть следующие кандидатуры:

— гендиректора уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, почётного гражданина города Владислава Тетюхина (выдвинут Михаилом Кручининым);

— председателя совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олега Сохраннова (выдвинут Вадимом Раудштейном);

— заместителя гендиректора по экономике, финансам и персоналу АО «Уралкриомаш» Артура Гартунга (выдвинут Дмитрием Скоропуповым);

— заместителя председателя ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР» Тимофея Проскурнина (выдвинут Алексеем Пыриным);

— директора ООО «Глобус» Станислава Недопекина (выдвинут Александром Петровым);

— председателя Совета ветеранов УВЗ, бывшего депутата НТГД Георгия Бедрика (выдвинут Русланом Юсуповым);

— заведующую отделом по информационной работе профкома УВЗ Марину Шитову (выдвинута Романом Гореленко).

Окончательный состав кандидатов в Общественную палату от депутатов НТГД будет утверждён 25 января на очередном заседании гордумы.

Напомним, формирование тагильской Общественной палаты (ОП) второго созыва началось в конце декабря прошлого года. Определение её состава проходит тремя способами. По шесть кандидатур могут предложить глава города Сергей Носов и депутаты НТГД. Ещё шесть человек выберут уже утверждённые члены палаты из заявок общественных организаций. Пресс-секретарь мэра Галина Кобяк сообщила АН «Между строк», что Сергей Носов также уже определился с перечнем кандидатов в ОП.

«Это три человека из нынешнего состава Общественной палаты: советник управляющего директора ОАО “ЕВРАЗ НТМК” Михаил Аршанский, настоятельница Скорбященского женского монастыря Нижнетагильской епархии РПЦ игумения Мария и председатель совета НКО города Татьяна Камешкова. Из новых — председатель тагильского Союза журналистов Елена Дроздова, председатель городского Совета ветеранов Иван Хороший и студент Нижнетагильского горно-металлургического колледжа Дмитрий Арды», — рассказала Галина Кобяк.

Общественная палата Нижнего Тагила была создана в конце 2015 года. Согласно положению, она является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах в целях достижения общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения, регулярного и конструктивного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления в интересах населения города. Членами общественной палаты не могут стать чиновники и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Орган будет собираться раз в три месяца, срок полномочий её членов составляет два года со дня первого заседания.

В состав ОП входят 18 человек, постоянно или преимущественно проживающих в Нижнем Тагиле, представляющих политические партии, общественные, религиозные, профессиональные, научные, творческие и иные объединения и союзы. Все они осуществляют свои полномочия на неосвобождённой и безвозмездной основе. Председателем ОП сейчас является почётный гражданин города, советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский.