Депутаты Госдумы уйдут на новогодние каникулы почти на месяц

Новогодние каникулы депутатов Госдумы продлятся почти месяц — в два раза дольше, чем у обычных россиян, пишут «Открытые медиа».

Члены нижней палаты планируют завершить осеннюю сессию уже 18 декабря, а приступить к работе только 14 января.

«Последнее заседание планировалось провести 19 декабря, но на этот день намечена пресс-конференция [президента России] Владимира Путина», — отмечает источник издания.

Принятые в третьем чтении законопроекты народные избранники постараются передать в Совет Федерации не позднее этой даты.

Последнюю неделю декабря и первую неделю после утверждённых производственным календарём новогодних каникул депутаты проведут в поездках по России: во время «региональной недели» они встретятся с избирателями и представителями местных властей. Однако не все проводят такие встречи, и в этом случае каникулы растягиваются почти на месяц.

Для россиян последним рабочим днём будет 31 декабря. Депутаты Госдумы поддержали идею сделать его выходным со следующего года, но при этом должно сохраниться общее число нерабочих праздничных дней. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что у регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах.