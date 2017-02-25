Депутаты Госдумы предложили перенести День защитника Отечества на август

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР готовят поправки, согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на конец августа. Аргументы – «славные традиции» плюс дополнительный день отдыха в тёплую погоду, передаёт «Российская газета».

Автор планируемых изменений – депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев – ссылается на традиции, напоминая, что до революции в России праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей.

«Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в тёплые летние дни», – заявил депутат.

Многие парламентарии не поддерживают предложение Сухарева. Критики призывают не «отмахиваться от советского наследия» и «не трогать святыню». Напоминают и о том, что в Украине тоже призывали перенести праздник с 23 февраля на другой день, чтобы откреститься от советского прошлого.

День Советской армии и Военно-Морского Флота, позже День защитника Отечества, стал праздником в честь даты 23 февраля 1918 года, когда отряды Красной гвардии одержали первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии.

Агентство новостей «Между строк»