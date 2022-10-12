Депутаты Госдумы предлагают организовать в школах профилактику буллинга

В ближайшее время группа депутатов от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и КПРФ внесёт в Госдуму законопроект о профилактике буллинга в школах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Законопроект «Об изменениях в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования травли в образовательной организации» предлагает на законодательном уровне закрепить термин «травля». В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие нового закона позволит обеспечить каждому учащемуся располагающую атмосферу без психологического давления и физического насилия в стенах учебных заведений. В частности, согласно предложениям парламентариев, в школах должны быть созданы специальные службы, которые займутся рассмотрением случаев травли.

Также авторы законопроекта предлагают внести в КоАП поправки об ответственности учебных заведений за непринятие мер по профилактике буллинга. За это хотят наказывать штрафами от 100 до 150 тысяч рублей.