Депутаты Госдумы откажутся от поездок в США из-за допроса их коллеги

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены после допроса их коллеги Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка сотрудником ФБР, сообщила в телеграм-канале советник спикера нижней палаты Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

По её словам, депутаты Госдумы не будут ездить в США до того момента, «пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения». Кашеварова отметила, что задавать вопросы и допрашивать депутатов «имеют право избиратели и российские силовые ведомства». Она также рассказала, что уже отменена командировка председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В разговоре с «Интерфаксом» Кашеварова добавила, что вопрос о приостановке поездок 9 октября рассмотрит Совет Думы.

Инга Юмашева ездила в США на форум «Диалог Форт-Росс». По словам посла России в США Анатолия Антонова, 5 октября сотрудник ФБР в течение часа допрашивал Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. В частности, ей предложили встретиться с сотрудником ФБР «в другой, неформальной обстановке», рассказал Антонов. ФБР отказалось комментировать допрос Юмашевой. МИД России назвал произошедшее «очередной враждебной акцией США», а российское посольство направило Госдепу США ноту протеста.