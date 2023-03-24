Депутаты городской думы Нижнего Тагила потратят из бюджета на саморекламу по радио 2,4 млн рублей

В этом году PR городской думы Нижнего Тагила на радио обойдётся муниципальному бюджету в 2 млн 401 тысячу рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Контракт был заключён с радиостанцией «Экорадио», учредителем и директором которой является депутат городской думы действующего созыва Ирина Пудовкина. Стоимость одной программы, согласно договору, составляет 77 479 рублей.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, период контракта останется неизменным, радиопередачи будут выходить также до конца календарного года, однако их число увеличится с 25 выпусков до 31. Продолжительность программы — 1 час.

Согласно документации, радиоканал должен подготовить программы о деятельности местного органа самоуправления и разместить их в прямом эфире. Также в техническом задании сказано, что радиоканал должен осуществлять наземное эфирное вещание. Программа будет выходить не только в прямом эфире, но и в повторе. Транслировать передачу будут по вторникам, средам и четвергам по согласованию с заказчиком с 17:00 до 19:00. Повторять выпуски планируют в утреннее время пятницы и субботы.

При этом журналистам радиоканала, который будет осуществлять услуги, необходимо посещать все заседания комиссий Нижнетагильской городской думы. Кроме того, каналу нужно будет согласовывать музыкальное оформление аудиоматериалов с заказчиком.

Традиционно претендентом на освещение деятельности гордумы на радио также являлось муниципальное «Радио Тагила», но в этом году в конкурсе приняла участие только одна радиостанция.

Напомним, что в 2023 году «Экорадио» заключило ещё один контракт на освещение деятельности администрации Нижнего Тагила. Стоимость этих услуг оценили в 518 тысяч рублей. Согласно контракту, радиостанция должна выпустить в эфир тематические передачи продолжительностью 498 минут о работе администрации и лично мэра.