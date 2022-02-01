Депутаты гордумы Нижнего Тагила попросили у Евгения Куйвашева 120 млн рублей на ремонт теплосетей в Дзержинском районе

Депутаты нижнетагильской городской думы утвердили письмо с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой профинансировать ремонт теплосетей на Вагонке. В нём они просят выделить Нижнему Тагилу 120 млн 589 тысяч рублей из областного резервного фонда.

Обращение о ненадлежащем состоянии сетей направил депутатам в ноябре прошлого года прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш. Вопрос обсуждался на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, а затем на заседании городской думы. В итоге обращение было принято и направлено губернатору от лица депутатов.

Всего капремонта в Дзержинском районе требуют четыре участка магистральных теплосетей, протяженность которых составляет 2,6 км. Согласно документу, износ теплосетей Нижнего Тагила составляет более 85%. При этом протяженность тепловых сетей на Вагонке составляет 127 км в двухтрубном исполнении.

Обслуживанием сетей водо- и теплоснабжения в Дзержинском районе занимается компания МУП «Горэнерго-НТ». Они обеспечивает теплом 87 социальных объектов и 687 многоквартирных домов, в которых проживает более 122 тысячи человек.

«Выделенные средства позволят сократить потери тепловой энергии в размере 393,84 Гкал/месяц, что составляет 372 тысячи рублей без учёта затрат на восстановление аварийных участков и поможет обеспечить одну треть потребителей и социальных объектов района надёжным теплоснабжением», — сказано в обращении.

Отсутствие денежных средств для ремонта аварийных участков сетей привело к их существенному износу. Так, в 2020 году показатель технологических нарушений на тепловых сетях составлял 8,7 ед/кв, а в 2021 возрос до 22,77 ед/кв. В том числе технологические потери на тепловых сетях не позволяют «Горэнерго-НТ» обеспечить в полном объеме оплату за ресурсы, поставляемые ТЭЦ «Уралвагонзавода».

На данный момент деятельность МУПа, созданного в 2019 году, является убыточной. С 2019 по 2021 годы из местного бюджета деньги на выполнение мероприятий по ремонту сетей не выделялись. И в этот период организация за счёт собственных средств отремонтировал наиболее аварийные участки теплотрасс протяженностью 14,5 км на сумму 134 млн рублей.

Отметим, что выполнить перекладку сетей теплоснабжения депутаты предложили ещё в прошлом году, а также в 2022 году планировали начать строительство новой блочной котельной за 600 млн рублей в микрорайоне Пихтовые горы.