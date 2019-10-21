Депутаты гордумы Нижнего Тагила передумали повышать себе на 50% представительские расходы

Депутаты городской думы Нижнего Тагила отказались от 50-процентной индексации представительских расходов с 2020 года, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу НТГД.

Напомним, в конце сентября народные избранники предложили поднять себе размер ежемесячного возмещения расходов на работу с избирателями с 6,5 до 10 тысяч рублей, но позже компенсацию решено было увеличить всего на 500 рублей (7,7%).

Рассчитывать на компенсацию представительских расходов могут 26 из 28 депутатов, которые трудятся на освобождённой основе. Поправки не коснутся спикера Вадима Раудштейна и его заместителя Игоря Базилевича. По оценке Счётной палаты, в 2020 году на возмещение представительских расходов из городского бюджета потребуется выделить 2 млн 184 тысячи рублей, что на 156 тысяч рублей больше, чем в 2019 году. До внесения на обсуждение городской думы проект должен получить одобрение главы города Владислава Пинаева.