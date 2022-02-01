Депутаты гордумы Нижнего Тагила хотят запретить гулять с собаками у школ, детсадов и больниц

Депутаты городской думы Нижнего Тагила предложили регламентировать выгул домашних питомцев. Парламентарии хотят запретить находиться с собаками на детских и спортивных площадках, и на территории медицинских и образовательных учреждений. С этой инициативой выступил депутат городской думы Константин Шведов.

Несмотря на проблему бездомных собак в городе депутаты гордумы хотят переписать действующие правила выгула собак в Нижнем Тагиле. Фактически специального места для выгула домашних животных, согласно правилам городского благоустройства, нет.

«Это желание в первую очередь урегулировать процесс. В городе действует постановление от 2016 года, согласно которому регламентированы места, где разрешён выгул. Поскольку я работаю на Гальянке, как мне известно, там место для официального выгула – это территория вдоль Черноисточинского шоссе, где есть зелённая полоса. Других разрешённых мест больше нет, но это же не говорит о том, что все выгуливают собак именно там», — рассказал АН «Между строк» Константин Шведов.

Первый вице-мэр Вячеслав Горячкин поддержал это предложение и отметил, что новые ограничения могут начать действовать уже в этом году. Согласно федеральному законодательству, муниципалитет должен самостоятельно регулировать и ограничивать территорию, на которой можно выгуливать собак.

Ближайшее рассмотрение этого вопроса планируется на заседании городской думы. В случае принятия этого предложения, в правила благоустройства будет внесены поправки. Места, где гулять с собаками нельзя, поставят ограничительные таблички.

По словам депутатов, сами жители города, в частности родители, гуляющие с детьми на детских площадках, также обращаются к депутатам с жалобами на собачников.

«Понятно, что собака гуляет там, где ей хочется, но всё-таки места запрета нужно регламентировать. К сожалению, многие выгуливают своих домашних животных в тех местах, где гуляют в том числе и дети. Например, на кортах», — заявил Константин Шведов.

Как рассказали ИА «Все новости» в мэрии, сейчас в Нижнем Тагиле всего 4 специализированных площадки для выгула собак. Две из них находятся на балансе мэрии – в парке Победы на Гальянке и в парке «Народный» на Вые. Ещё две обслуживают управляющие компании на улице Газетная и на проспекте Вагоностроителей и Дзержинского.