Депутаты гордумы Екатеринбурга попросили запретить ввоз снюсов на территорию России

Участники депутатской группы «Женская фракция» думы Екатеринбурга подготовили обращение в Госдуму и органы федеральной власти с просьбой запретить ввоз и распространение снюсов на территории России, пишет Znak.com.

Обращение депутаты приняли на фоне волны жалоб в школах Екатеринбурга на употребление бестабачных никотиносодержащих смесей школьниками. В обращении они поддерживают схожий законопроект, который находится на рассмотрении Госдумы, а также просят таможенную службу прямо запретить ввоз таких смесей в страну. Кроме того, депутаты предложили запретить употреблять эти смеси в школах Екатеринбурга на правовом уровне внутренним приказом и попросить полицию патрулировать периметр школ, чтобы предприниматели не продавали им снюсы в шаговой доступности.

Пока администрации школ признают, что не могут в должной степени повлиять на учеников, так как законом эти смеси не запрещены.

«У меня проблема в шестых и седьмых классах. Выявить употребление снюса очень сложно, работаем по симптомам. Распространением этого в школе занимаются старшеклассники, но наказать мы их за это не можем», — рассказал замдиректора школы № 140 по правовым вопросам Анатолий Бардов.

Директор другой школы признала, что единственный способ наказания у администраций — «пригрозить пальчиком», а вне школ употребление этих смесей и вовсе невозможно контролировать.

Ранее проблема употребления таких смесей обсуждалась на родительском собрании в гимназии № 5, где своё беспокойство выразили родители учеников. В департаменте образования ранее отметили, что в других школах жалоб не поступало, однако в них на постоянной основе проводят профилактику употребления: индивидуальные и групповые беседы, классные часы и другие мероприятия. Против снюсов также выступил горздрав Екатеринбурга.