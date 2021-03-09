Депутаты «Единой России» отказались поддержать законопроект об уголовной ответственности за «продуктовую панику»

Фракция «Единая Россия» в Госдуме не поддержит инициативу депутата Анатолия Выборного об уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты с помощью фейков, так как законопроект с ней не обсуждался, заявил «Интерфаксу» первый зампред фракции Андрей Исаев.

«Свой законопроект депутат не согласовывал и не прорабатывал с фракцией, поэтому поддержан он не будет», — подчеркнул Исаев.

Он пояснил, что проблема распространения недостоверной информации о ценах на продукты требует экспертной проработки, без которой связанные с ней инициативы не могут быть поддержаны.

Ранее «Известия» сообщали, что Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты.

«Речь идёт об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», — пояснил инициативу депутат Госдумы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что в Кремле пока не сформирована позиция по данному предложению, и отметил, что фейковые сообщения на этот счёт трудно обобщать и нужно рассматривать отдельно.