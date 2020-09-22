Депутаты Дегтярска попросили жителей выступить против мусорного завода в городе

Депутаты городской думы Дегтярска Даниэль Марголис, Илья Хисамов и Дмитрий Рахимов попросили жителей города подписать петицию против строительства мусороперерабатывающего завода вблизи муниципалитета, обращение депутатов размещено на сайте Change.org.

«На протяжении многих лет депутаты и жители Дегтярска систематически боролись против строительства и работы вредных производств на территории муниципалитета (шлакоперерабатывающий, сурьмяной и свинцовый заводы). Впервые за долгое время в городе сложился консенсус, при котором глава, дума и население города имеют единую позицию о векторе его развития. Нашими общими приоритетами являются развитие туристско-рекреационного комплекса и размещение экологически безопасных производств», — говорится в обращении депутатов к жителям.

В обращении к жителям депутаты заявили, что решение о размещении в городе завода и полигона требует «обязательного обсуждения с гражданами». На данный момент петицию подписали 125 человек.

Обращение депутатов связано с заявлением главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что участок под Дегтярском рассматривается под строительство мусоросортировочного завода. После этого министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что эта информация «преждевременная», так как никаких решений о площадке и концессионере не принято.

«Конкретное место для застройки может и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках», — подчеркнул министр.

Пока министерство подготовило только документы для проведения открытого конкурса на право заключения концессии.

Ранее Znak.com сообщал, что площадка под Дегтярском действительно рассматривается правительством Свердловской области под строительство мусороперерабатывающего завода. Кроме неё, в списке чиновников есть и другие площадки, но власти предпочитают их не озвучивать во избежание протестов местных жителей, как это произошло в Сысерти.